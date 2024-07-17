В Алматинской области после дождей затопило дороги и аэропорт

CentralAsia (KZ) - Зал прилёта международных рейсов аэропорта Алматы, Казахстан затопило дождевой водой, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Вода в новом терминале появилась из-за того, что во время проливного дождя частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.

«Между старым и новым терминалом из-за перепада высот начала скапливаться вода и залила зал прилёта международных рейсов», – рассказали в аэропорту.

Там отметили, что в зоне вылета международных рейсов обслуживание рейсов идёт в штатном режиме. Принимаются меры по своевременному обслуживанию прилетающих рейсов.

В Алматинской области на автодороге республиканского значения Кокпек – Кеген-Тюп произошли перелив, склоновый сток затопил дорогу.

«Из-за обильных дождей в низкогорье произошёл склоновый сток с интенсивным поступлением воды, что привело к заполнению резервов автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырёх местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см. В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность», – сообщили в «КазАвтоЖоле».

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