На Солнце произошла мощнейшая за лето вспышка, - ученый

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CentralAsia (CA) - На Солнце 16 июля произошла самая мощная вспышка за лето 2024 года. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости.

Зарегистрированная вспышка превзошла по мощности все взрывы на звезде с июня, но не оказалась максимальной в текущем цикле.

«На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — рассказал ученый.

По словам Богачева, солнечная активность начала расти с 12 июля. За четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый из пяти уровень мощности солнечных событий) и две вспышки самого высокого класса X.

Последствия явления будут наблюдаться до конца суток, отметил ученый. Однако пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли, заключил Богачев.