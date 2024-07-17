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Полиция США застрелила мужчину недалеко от съезда республиканцев в Милуоки

CentralAsia (CA) -  В городе Милуоки на севере США полиция застрелила подозрительного мужчину в трех километрах от места проведения Национального съезда Республиканской партии, сообщает Associated Press.

FOX6 News пишет, что очевидцы слышали пять выстрелов возле 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки. В перестрелке, по данным AP, участвовали сотрудники полицейского департамента штата Колумбус. Мэр Милуоки Кавалер Джонсон заявил, что стрельба никак не связана с проведением в городе съезда Республиканской партии.

По информации FOX6 News и ТАСС, погибшим в результате стрельбы оказался бездомный мужчина. Очевидец произошедшего рассказал российскому агентству, что мужчина страдал биполярным расстройством. «Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять»,— приводит ТАСС слова собеседника.

Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа 13 июля. Пуля по касательной задела его правое ухо. Один из участников митинга погиб, двое были ранены. Стрелка — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — на месте застрелили агенты Секретной службы США, обеспечивающие охрану бывшего президента.

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