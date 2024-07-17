Страны ЕС рассматривают открытие посольств в Афганистане, — Bloomberg

Кабул шаары

CentralAsia (CA) - Несколько европейских стран рассматривают возможность вновь открыть посольства в Афганистане и тем самым признать движение «Талибан», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, чиновники в Брюсселе стали признавать необходимость физического нахождения в Афганистане для реализации проектов по развитию и защиты прав женщин, а также установления стратегического присутствия.

Среди стран, которые выразили интерес к открытию посольства, Bloomberg называет Италию. По данным агентства, Рим уже провёл «разведывательную миссию» несколько недель назад. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что итальянский посол недавно посетил Кабул. «Мы работаем над этим, — сказал министр агентству. — Есть проблемы с правами человека. Решить проблему очень сложно, для этого потребуется время».

Вернуться в Афганистан хочет и Испания, чей посол в Кабуле сейчас работает из Катара «по соображением безопасности», говорится в материале. «Как только будут созданы минимальные условия безопасности, мы отправим нашего посла обратно», — заявил Bloomberg министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Официальные лица Франции, Германии и Великобритании при этом заявили агентству, что в ближайшее время не планируют возобновлять работу своих представительств в Кабуле. Французский чиновник в разговоре с Bloomberg признал, что нынешняя ситуация с нулевым присутствием «не может длиться бесконечно». В МИД Британии также заявили, что «рассмотрят возможность установления дипломатического присутствия в Афганистане, как только позволят условия безопасности и политическая ситуация».

США, в свою очередь, не намерены признавать «Талибан» и вновь открывать посольство в Кабуле, сказал агентству представитель администрации президента Соединённых Штатов.

Bloomberg напоминает, что европейские страны закрыли свои посольства после вывода войск США из Афганистана и прихода талибов к власти в 2021 году. Сегодня в стране работает только представительство ЕС.