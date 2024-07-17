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Визуализация покушения на Трампа. Как близко была пуля

CentralAsia (CA) -  Модель головы Дональда Трампа в момент нападения в Пенсильвании показывает, насколько близок экс-президент США был к опасности.

Трамп в последний момент повернул голову, чтобы посмотреть на статистику нелегальной иммиграции, которая транслировалась на большом экране.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники Секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены.

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