Визуализация покушения на Трампа. Как близко была пуля

CentralAsia (CA) - Модель головы Дональда Трампа в момент нападения в Пенсильвании показывает, насколько близок экс-президент США был к опасности.

Трамп в последний момент повернул голову, чтобы посмотреть на статистику нелегальной иммиграции, которая транслировалась на большом экране.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники Секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены.