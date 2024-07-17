Визуализация покушения на Трампа. Как близко была пуля
- Азия и мир, общество
- 13:02, 17 июля 2024
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- Обновлено: 13:04, 17 июля 2024
CentralAsia (CA) - Модель головы Дональда Трампа в момент нападения в Пенсильвании показывает, насколько близок экс-президент США был к опасности.
Трамп в последний момент повернул голову, чтобы посмотреть на статистику нелегальной иммиграции, которая транслировалась на большом экране.
🇺🇸 Insane luck— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 16, 2024
pic.twitter.com/973SNmzs8o
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники Секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены.
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