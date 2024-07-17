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На большей части Казахстана до конца недели сохранятся сильные дожди

CentralAsia (KZ) -  18-20 июля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля на северо-западе ожидаются сильные дожди.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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