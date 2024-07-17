В Казахстане за секс-услуги в интернете начнут уголовно наказывать

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 5 сентября вступит в силу закон «О противодействии торговле людьми», который расширит понятие проституции и ответственность за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией, сообщает Orda.kz.

По информации МВД РК, в соответствии с законом в Уголовный кодекс внесут новую категорию преступлений, связанных с торговлей людьми. Кроме того, там появится формулировка «иные услуги сексуального характера», которая расширит понятие проституции. Например, теперь этот термин будут применять к оказанию секс-услуг в реальном времени через Интернет.

Уголовную ответственность введут за:

вовлечение в оказание «иных услуг сексуального характера» и сводничество для этих целей (в том числе в отношении детей);

пропаганду или рекламу проституции, иных услуг сексуального характера для вовлечения в эту деятельность и сводничества;

организацию или содержание притонов для занятий проституцией и оказания иных услуг сексуального характера;

сводничество с использованием телеком-сетей, включая интернет.

Теперь сводников, сутенёров и организаторов притонов смогут привлекать к ответственности сразу по трём уголовным статьям (134, 308, 309), а также по статье 450 КоАП.

С 5 сентября казахстанцам, которые пользуются услугами сексуального характера и знают, что получают эти услуги от несовершеннолетнего, тоже будет грозить уголовная ответственность по статье 122 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — до пяти лет лишения свободы).

Также в КоАП внесут норму, по которой работники медицинских организаций и органов защиты прав детей должны сообщать в прокуратуру и другие профильные ведомства о брошенных младенцах и поступлении детей-сирот. В противном случае им будет грозить ответственность перед законом.

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