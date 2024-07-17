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Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям, - РБК

CentralAsia (CA) -  Московские суды за первую половину года вынесли около 27 тысяч постановлений по основным «мигрантским» административным правонарушениям. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, максимальное количество постановлений по 2336 делам суды вынесли за неделю с 3 по 9 июня, что почти в полтора раза больше, чем через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле», когда было вынесено 1441 постановление.

Всего с начала года суды Москвы вынесли по делам по трем статьям 27 066 постановлений о назначении административного наказания. Подавляющее большинство из них по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания») — 22 219. Еще 3960 постановлений было вынесено по ст. 18.10 КоАП («Нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в РФ») и 887 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП («Уклонение от административного выдворения»).

За тот же период прошлого года московские суды вынесли 23 053 постановления по тем же статьям. Рост год от года составил 17,4%.

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