Байден назвал условия, при которых может выйти из президентской гонки

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу Black Entertainment Television (входит в группу CBS), что может прекратить борьбу за переизбрание, если у него выявят проблемы со здоровьем.

Джо Байден, которому сейчас 81 год, считает, что возраст может быть его преимуществом для президентства. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст,— это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании»,— сказал Байден в интервью телеканалу Black Entertainment Television (входит в группу CBS).

Внимание к здоровью Джо Байдена усилилось после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом и оговорок в публичных выступлениях. Так, 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден представил президента Украины Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина. Затем, говоря о вице-президенте США, назвал имя Дональда Трампа, а не Камалы Харрис. Все это усилило опасения по поводу его ментального здоровья и шансов на победу в ноябре.