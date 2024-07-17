Афганистан завершает подготовку всех юридических документов по проекту ТАПИ

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки Исламского Эмирата Афганистан (так страна стала официально называться после захвата власти талибами, — прим.ХТ) на встрече с послом Туркменистана в Кабуле Хаваджом Авадовым обсудил проект ТАПИ, сообщило 12 июля издание TOLOnews.

Так, Афганистан пытается завершить подготовку всех юридических документов по проекту ТАПИ и подготовить почву для начала его реализации.

При этом в Торгово-инвестиционной палате подчеркнули практическое начало реализации проекта ТАПИ в стране, отмечает издание. «Чистый доход проекта ТАПИ составляет $400 миллионов, также будут трудоустроены тысячи людей», – отметил первый заместитель ведомства.

Хотя Исламский Эмират уже почти три года неоднократно говорил о готовности к началу проекта ТАПИ, некоторые эксперты-экономисты считают региональную конкуренцию фактором, задерживающим старт этого проекта, пишет издание.

«Чем больше негативной конкуренции и напряженности между странами-членами ТАПИ, тем больше этот крупный региональный проект находится под угрозой, и страны не могут извлечь из него выгоду », — считает экономический эксперт Шакир Ягуби.

«Поскольку проект является региональным, препятствия тоже являются региональными», — полагает другой эксперт Сайед Масуд.

Ранее в Мингорнефти заявили, что технические работы по проекту ТАПИ завершены и препятствий на пути реализации проекта нет. В то же время работы по приобретению земли для этого проекта также продолжаются в провинции Герат.

Напомним, что в марте 2023 года Министерство горнорудной промышленности и нефти Исламского Эмирата Афганистан заявило о «полной готовности» начать работы по газопроводу ТАПИ. Представитель ведомства сообщил, что юридические и технические препятствия в Афганистане были решены, но реализация проекта затягивается в связи с проблемами в других странах-участницах ТАПИ.

В июне этого года президент Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов обсудили с чиновниками из ОАЭ и Пакистана строительство ТАПИ.