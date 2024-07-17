CNN: Иран планировал покушение на Трампа

CentralAsia (CA) - Власти США в последние несколько недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, указаний на связь между Ираном и Томасом Мэттью Круксом, который совершил покушение на Трампа 13 июля, нет.

На фоне полученных сообщений от разведки секретная служба США несколько недель назад усилила меры безопасности Дональда Трампа, передает CNN. Кандидата в президенты США предупреждали, что ему нежелательно проводить уличные митинги. При этом, по словам источников, в какой-то момент секретная служба прекратила проверять гостей на встречах с Дональдом Трампом.

CNN отмечает, что официальные лица Ирана неоднократно заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году. Президентом США тогда был Дональд Трамп. Собеседники телеканала утверждают, что полученные недавно разведданные указывают на рост угрозы в отношении Трампа.

Миссия Ирана при ООН назвала обвинения в заговоре против Трампа «необоснованными и злонамеренными», передает CBC. Там добавили, что страна ищет «законные пути для восстановления справедливости».

13 июля на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Пуля задела ухо кандидата в президенты. При стрельбе один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. 20-летнего стрелка — Томаса Мэттью Крукса — убили сотрудники секретной службы.