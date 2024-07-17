Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой

CentralAsia (CA) - Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования, сообщают СМИ.

Вместе с Идальго в Сене плавал Тони Эстанге, глава оргкомитета Игр и трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому.

Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Заблаговременно район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.

На Сене пройдут олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Ранее неоднократно сообщалось о проблемах с качеством воды в реке, на очистку которой власти Франции с 2015 года направили €1,4 млрд.

Также на Сене 26 июля планируется провести церемонию открытия Олимпиады — в виде парада из 180 лодок (из них более 90 со спортсменами). Макрон в апреле говорил, что эта церемония позволит «показать самое красивое лицо Франции», но в случае террористической угрозы мероприятие могут ограничить районом у Эйфелевой башни или вообще перенести на «Стад де Франс».