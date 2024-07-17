экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фоторепортаж — Достопримечательности Алматы

CentralAsia (KZ) -  Алматы шумный, живой и красивый город, обаятельный и сказочный в любое время года.

Главные достопримечательности южной столицы Казахстана, которые обязательно нужно посетить:

  • Классические локации, куда можно отправиться всей семьей: Ботанический сад, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар, зоопарк, океанариум, аквапарк, Новая площадь, Старая площадь, площадь имени Абая.
  • Активный отдых: Кок-Тобе, Медеу, Шымбулак – идеальные места для активного туризма, особенно если вы не хотите уезжать далеко от города.
  • Городские развлечения: кинотеатры, торговые центры. Выбирайте любой – везде будет очень помпезно, современно и красиво. Сотни различных кафе, ресторанов, клубов, бильярдных и прочих развлекательных мест.

Большое информации можете посмотреть здесь https://kazakhstan.travel/ru.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com