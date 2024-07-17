Фоторепортаж — Достопримечательности Алматы

CentralAsia (KZ) - Алматы шумный, живой и красивый город, обаятельный и сказочный в любое время года.

Главные достопримечательности южной столицы Казахстана, которые обязательно нужно посетить:

Классические локации, куда можно отправиться всей семьей: Ботанический сад, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар, зоопарк, океанариум, аквапарк, Новая площадь, Старая площадь, площадь имени Абая.

Активный отдых: Кок-Тобе, Медеу, Шымбулак – идеальные места для активного туризма, особенно если вы не хотите уезжать далеко от города.

Городские развлечения: кинотеатры, торговые центры. Выбирайте любой – везде будет очень помпезно, современно и красиво. Сотни различных кафе, ресторанов, клубов, бильярдных и прочих развлекательных мест.

Большое информации можете посмотреть здесь https://kazakhstan.travel/ru.

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