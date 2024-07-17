От футуризма до классики. Куда сходить в Астане?

CentralAsia (KZ) - Столица Казахстана Астана поделена на две части и располагается на левом и правом берегу реки Ишим.

На левобережье расположились такие достопримечательности города, как:

Музей энергии будущего «Нур-Алем» в форме блестящей голубой сферы (наследие всемирной выставки Экспо-2017).

Единственный в мире огромный шатер с собственным пляжем – Хан-Шатыр

97-метровый Байтерек – символ столицы Казахстана, сказочное древо жизни, к кроне которого, по преданию, стремится волшебная птица Самырук.

Бульвар Нуржол, окруженный футуристичной архитектурой, выводящий прямо к резиденции Президента.

На правом берегу Астаны ножество старинных зданий и достопримечательностей XIX века. Главные достопримечательности, которые обязательно нужно посетить:

Музей имени Сакена Сейфуллина, Константино-Еленинская церковь, торговый дом купца Матвея Кубрина (ныне супермаркет «Астана»), дом купца Василия Кубрина (Государственный архив), дом купца П. Г. Моисеева (Центральный клинический госпиталь для инвалидов ВОВ).

Белоснежная мечеть «Хазрет Султан» – самая большая и величественная в Центральной Азии, Дворец Мира и Согласия в виде сверкающей пирамиды.

Концертный зал «Астана» – здание бывшего Конгресс-холла

Театр оперы и балета «Астана Опера» и театр «Астана Балет», разножанровые репертуары которых постоянно пополняются шедеврами мировой и отечественной классики, оригинальными современными постановками.

Спортивного комплекса «Барыс Арена», где проходят не только соревнования по хоккею, но концерты, форумы и другие мероприятия.

Стадион «Астана Арена», построенный в виде амфитеатра в двух уровнях. Здесь проводятся футбольные матчи мирового уровня, а также другие спортивные и культурные события.

Ледовый дворец «Алау», крытый конькобежный стадион столицы, и другие.

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