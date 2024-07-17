экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
От футуризма до классики. Куда сходить в Астане?

CentralAsia (KZ) -  Столица Казахстана Астана поделена на две части и располагается на левом и правом берегу реки Ишим.

На левобережье расположились такие достопримечательности города, как:

  • Музей энергии будущего «Нур-Алем» в форме блестящей голубой сферы (наследие всемирной выставки Экспо-2017).
  • Единственный в мире огромный шатер с собственным пляжем – Хан-Шатыр
  • 97-метровый Байтерек – символ столицы Казахстана, сказочное древо жизни, к кроне которого, по преданию, стремится волшебная птица Самырук.
  • Бульвар Нуржол, окруженный футуристичной архитектурой, выводящий прямо к резиденции Президента.

На правом берегу Астаны ножество старинных зданий и достопримечательностей XIX века. Главные достопримечательности, которые обязательно нужно посетить:

  • Музей имени Сакена Сейфуллина, Константино-Еленинская церковь, торговый дом купца Матвея Кубрина (ныне супермаркет «Астана»), дом купца Василия Кубрина (Государственный архив), дом купца П. Г. Моисеева (Центральный клинический госпиталь для инвалидов ВОВ).
  • Белоснежная мечеть «Хазрет Султан» – самая большая и величественная в Центральной Азии, Дворец Мира и Согласия в виде сверкающей пирамиды.
  • Концертный зал «Астана» – здание бывшего Конгресс-холла
  • Театр оперы и балета «Астана Опера» и театр «Астана Балет», разножанровые репертуары которых постоянно пополняются шедеврами мировой и отечественной классики, оригинальными современными постановками.
  • Спортивного комплекса «Барыс Арена», где проходят не только соревнования по хоккею, но концерты, форумы и другие мероприятия.
  • Стадион «Астана Арена», построенный в виде амфитеатра в двух уровнях. Здесь проводятся футбольные матчи мирового уровня, а также другие спортивные и культурные события.
  • Ледовый дворец «Алау», крытый конькобежный стадион столицы, и другие.

Большое информации можете посмотреть здесь https://kazakhstan.travel/ru.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com