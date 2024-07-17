От футуризма до классики. Куда сходить в Астане?
CentralAsia (KZ) - Столица Казахстана Астана поделена на две части и располагается на левом и правом берегу реки Ишим.
На левобережье расположились такие достопримечательности города, как:
- Музей энергии будущего «Нур-Алем» в форме блестящей голубой сферы (наследие всемирной выставки Экспо-2017).
- Единственный в мире огромный шатер с собственным пляжем – Хан-Шатыр
- 97-метровый Байтерек – символ столицы Казахстана, сказочное древо жизни, к кроне которого, по преданию, стремится волшебная птица Самырук.
- Бульвар Нуржол, окруженный футуристичной архитектурой, выводящий прямо к резиденции Президента.
На правом берегу Астаны ножество старинных зданий и достопримечательностей XIX века. Главные достопримечательности, которые обязательно нужно посетить:
- Музей имени Сакена Сейфуллина, Константино-Еленинская церковь, торговый дом купца Матвея Кубрина (ныне супермаркет «Астана»), дом купца Василия Кубрина (Государственный архив), дом купца П. Г. Моисеева (Центральный клинический госпиталь для инвалидов ВОВ).
- Белоснежная мечеть «Хазрет Султан» – самая большая и величественная в Центральной Азии, Дворец Мира и Согласия в виде сверкающей пирамиды.
- Концертный зал «Астана» – здание бывшего Конгресс-холла
- Театр оперы и балета «Астана Опера» и театр «Астана Балет», разножанровые репертуары которых постоянно пополняются шедеврами мировой и отечественной классики, оригинальными современными постановками.
- Спортивного комплекса «Барыс Арена», где проходят не только соревнования по хоккею, но концерты, форумы и другие мероприятия.
- Стадион «Астана Арена», построенный в виде амфитеатра в двух уровнях. Здесь проводятся футбольные матчи мирового уровня, а также другие спортивные и культурные события.
- Ледовый дворец «Алау», крытый конькобежный стадион столицы, и другие.
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