На юге России ввели ограничения энергоснабжения на фоне жары

CentralAsia (CA) - Юг России снова столкнулся с отключением света из-за жары: ограничения введены в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области, сообщает РБК.

Аварийные ограничения энергоснабжения ввели в шести энергорайонах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.

Из-за 40-градусной жары оборудование энергосистемы региона испытывает существенные нагрузки, написали в оперштабе.

«На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения. Решение об этом принимает филиал АО «СО ЕЭС» «Кубанское РДУ» на основании мониторинга загрузки сети», — говорится в сообщении.

Первые ограничения ввели в Тимашевском, Тихорецком, Славянском, Ленинградском, Краснодарском и Юго-Западном энергорайонах.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, в зоне ограничений в городе находятся подстанции Витаминкомбинат, завод энергетических приборов, Ангарская-1, Западная-2, военгородок.

«Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат», — написал Наумов.

Ограничивать электричество будут с 12:00 до 18:00. Мера будет действовать до 19 июля.

Графики отключений электричества опубликовала энергокомпания Крыма.

«Температура воздуха может достигать плюс 38–40 градусов. В связи с этим сохраняются риски возникновения аварийных отключений электроснабжения», — говорится в сообщении.

Ограничения подачи энергии будут длиться два-три часа. Первые ограничения ввели в Судаке, Керчи, Симферополе.

Также ограничения действуют в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. Временно отсутствует свет в некоторых районах Ростова-на-Дону, Батайска, Азова.

«К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — подчеркнул Голубев.