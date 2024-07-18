Россия и Украина провели обмен пленными

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- 9:32, 18 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен военнопленными. Об этом сообщили Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский.
Российская сторона передала 95 украинских военнослужащих, украинская сторона — 95 российских военных.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Владимир Зеленский заявил, что из плена вернули военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Он также сообщил, что посредником в обмене выступили ОАЭ.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя обмен пленными, сообщила, что сотрудники ее аппарата обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей. Других подробностей она не привела.
В предыдущий раз Россия и Украина сообщали об обмене пленными 25 июня. Тогда Украина вернула 90 российских военнослужащих, находящихся в плену, Россия — 90 украинских военных.