Джо Байден снова заболел коронавирусом

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее заявление опубликовано на сайте американской администрации.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

В Белом доме отметили, что президент вернется в штат Делавэр (там у главы государства есть дом), где самоизолируется и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.

Лечащий врач Байдена сообщил, что днем 17 июля тот поступил с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. В частности, у президента проявились насморк и непродуктивный кашель, а также общая слабость.

На первом запланированном на день мероприятии Байден «чувствовал себя хорошо», однако его состояние не улучшалось, и было проведено тестирование на COVID-19, сообщил врач. Результат оказался положительным: у Байдена подтвердили инфекцию.

Сам 81-летний Байден заявил, что чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. По мере выздоровления я буду изолироваться, но буду продолжать работать для американского народа»,— говорится в сообщении на странице Джо Байдена в Twitter.

Это не первый раз, когда у Байдена выявляют коронавирус. Впервые заболевание у него выявили в июле 2022 года. Затем он несколько раз сдал отрицательные тесты, однако 30 июля вновь получил положительный результат.