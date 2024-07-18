За полгода в Казахстане зарегистрировано 1762 случаев гепатита А

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 6 месяцев с начала 2024 года зарегистрировано 1762 случаев гепатита А, говорится в сообщении департамента профилактики инфекционных заболеваний.

Из них 674 случаев приходится на детей школьного возраста. Гепатит А опасен нарушением работы печени.

Больше всего заболевших в Алматы – 389 человек, в Алматинской области – 201, Астане – 147 и Шымкенте – 138.

Вирусный гепатит «А» – острое инфекционное заболевание, вирус может попасть в организм различными путями: водным, пищевым и контактно-бытовым. Чаще всего заражение происходит в результате употребления продуктов питания или воды, загрязненных фекалиями зараженного человека.

Вирус поражает печень, нарушая ее функцию.

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