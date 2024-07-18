В Китае при пожаре в торговом центре погибли 16 человек
- Азия и мир, происшествия
- 14:16, 18 июля 2024
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- Обновлено: 14:18, 18 июля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В китайском городском округе Цзыгун произошел пожар в торговом центре, в результате, по последним данным, погибли 16 человек, сообщает агентство Xinhua.
Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже.
Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня.
В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.
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