В Китае при пожаре в торговом центре погибли 16 человек

CentralAsia (CA) - В китайском городском округе Цзыгун произошел пожар в торговом центре, в результате, по последним данным, погибли 16 человек, сообщает агентство Xinhua.

Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже.

Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня.

В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.