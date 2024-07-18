экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае при пожаре в торговом центре погибли 16 человек

CentralAsia (CA) -  В китайском городском округе Цзыгун произошел пожар в торговом центре, в результате, по последним данным, погибли 16 человек, сообщает агентство Xinhua.

Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже.

Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня.

В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com