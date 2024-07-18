В Узбекистане водителям электросамокатов запретили разгоняться свыше 10 км в час

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане законодательно вводится ряд правил и ограничений для лиц, управляющих индивидуальными средствами передвижения.

Согласно постановлению Кабмина, к средствам индивидуального передвижения отнесены одно- или двухколесные транспортные средства для индивидуального передвижения – электросамокаты, электрические скейтборды, сегвейи, унициклы и моноколеса.

Водители этих транспортных средств (ТС) должны соблюдать ПДД, передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам со скоростью не более 10 километров в час, а при их отсутствии – по краю дороги со скоростью не более 20 километров в час. Они обязаны уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилых массивов и передвигаться исключительно по направлению движения.

Кроме того, теперь следующие ТС подлежат обязательной госрегистрации в Службе безопасности дорожного движения и его территориальных подразделениях:

мотоциклы с объемом двигателя 50 см3 и более, с конструктивной скоростью 50 км/ч и более;

двух- или трехколесные (четырехколесные) электромотоциклы с мощностью электродвигателя 4 киловатта и более, с конструктивной скоростью 50 км/ч и более;

двух- или трехколесные (четырехколесные) мопеды и приравненные к ним транспортные средства с объемом двигателя от 25 см3 до 50 см3, с конструктивной скоростью от 25 км/ч до 50 км/ч – в качестве мопеда;

двух- или трехколесные (четырехколесные) скутеры и приравненные к ним транспортные средства с объемом электродвигателя от 0,25 киловатт до 4 киловатт, конструктивной скоростью от 25 км/ч до 50 км/ч – в качестве скутера;

спецтранспорт, используемый на месторождениях, шахтах и карьерах;

прицепы и полуприцепы.

Кроме того, управлять мотоциклами, электромотоциклами, мопедами и скутерами разрешается при наличии прав категории «А». Водитель и пассажир должны быть в мотошлеме в застегнутом виде.

При подготовке и переподготовке водителей выпускники будут сдавать практические экзамены на предмет умения оказания первой медицинской помощи и правильной транспортировки пострадавшего.

Водителям индивидуальных средств передвижения запрещено:

передвигаться на проезжей части дороги, вдоль дорог или вдоль края проезжей части при наличии велополосы, пешеходных и велодорожек (за исключением отсутствия возможности пользоваться ими);

перевозить груз длиной или шириной, выступающий за габариты транспортного средства более чем на половину метра или мешающий передвижению;

передвигаться на пешеходных переходах (разрешается катить средство рядом);

управление лицами, не достигшими 14 лет (за исключением случаев передвижения в жилых кварталах, парках, детских площадках, развлекательных местах и закрытых территориях);

управлять в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или иного опьянения, под воздействием лекарственных средств, влияющих на концентрацию внимания, в состоянии усталости или болезни, влияющих на безопасность дорожного движения;

буксировать одно или несколько средств индивидуального передвижения;

управлять средствами с неисправной тормозной или рулевой системами, звукоподачей, без фонарей или фар в темное время суток, не оборудованными задними фарами или не имеющими отражателями света;

передвигаться, не держась за руль или держась одной рукой (для средств с рулевым управлением);

перевозить людей и пользоваться телефоном.

Отмечается, что во всех случаях пешеходы имеют преимущество перед средствами индивидуального передвижения. А при движении на пешеходных или велодорожках средства индивидуального передвижения имеют преимущество перед другими механическими транспортными средствами.