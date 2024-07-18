Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Что ждет осужденного Бишимбаева в тюрьме?

CentralAsia (KZ) - Осужденный за убийство гражданской супруги экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев все еще находится в СИЗО. Через несколько дней его перевезут в колонию максимальной безопасности. Об этом сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы РК Тенизжан Джанибеков, пишет «Курсив.kz».

«Осужденный Бишимбаев в настоящее время еще не убыл со следственного изолятора. На днях уже вопрос решится согласно плану закрепления. У него максимальная безопасность, и он пойдет отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности», - сообщил Джанибеков.

Глава КУИС также рассказал, кем может работать в колонии осужденный экс-министр.

«Мы трудоустраиваем заключенных. В основном тех, у кого есть иски. Есть разные работы в производственных зонах. В РГП «Еңбек» он может устроиться по направлению деревообработки и металлообработки. Все зависит от того, где у нас вакансия будет. В каждом учреждении есть отдел трудоустройства, который этим занимается», - отметил спикер.

Куандык Бишимбаев будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности возле Астаны, в Акмолинской области.

«После прибытия в колонию он будет 15 дней на карантине, как обычно у осужденных. Как он придет, мы его изучим. После карантина поместим в соответствующий отряд, комиссия его рассмотрит. Дальше уже с ним будут воспитательную работу проводить, трудоустроят его. Психологи будут работать. Это комплексные мероприятия — как с обычным осужденным», - сказал Джанибеков.

Экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева 13 мая приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его родственнику Бахытжану Байжанову, обвиняемому в укрывательстве, назначили четыре года лишения свободы. Позже суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговоры экс-министра и его родственника.

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