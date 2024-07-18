Вэнс согласился баллотироваться на пост вице-президента США вместе с Трампом

CentralAsia (CA) - Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии вместе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом.

«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки»,— сказал Вэнс, выступая на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Он отметил, что в случае победы республиканцы будут поддерживать «свободу слова и открытый обмен идеями».

В первый день съезда Республиканской партии, 15 июля, большинством голосов делегатов Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США. Вслед за этим он объявил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Джея Ди Вэнса.