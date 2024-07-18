Мирзиёев поручил властям в регионах равняться на 4 «экспериментальных» района

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал органы местной власти перенимать в ряде экономических и социальных вопросов опыт четырех «экспериментальных» районов — Сайхунабадского, Уйчинского, Зарбдорского и Гиждуванского. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании 17 июля, передает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что в результате экспериментов в вышеуказанных районах за шесть месяцев текущего года

более четырех тысяч махаллей (общин) стали специализироваться на промышленности и сельском хозяйстве, 1,6 млн человек получили работу, появилось 712 тысяч новых плательщиков подоходного налога.

В этой связи поручено распространять данный опыт по всей стране. Например, теперь хокимы (главы администраций), руководители банков и председатели махаллей будут заключать трехсторонний договор о сотрудничестве. До 1 декабря на основе Сайхунабадского эксперимента разработают финансовый пакет для домохозяйств. Такой подход позволит обеспечить занятость 495 тысяч человек.

Отмечалось, что во втором полугодии текущего года охват программой «Семейное предпринимательство» увеличится в полтора раза, для этого из бюджета выделят 4 трлн сумов (около $318 млн).

На основе опыта Уйчинского района местным властям и банкирам поручено проводить встречи с предпринимателями и помогать им в расширении бизнеса. При этом чиновники будут решать вопросы доступа к земле, электричеству, воде и прочей инфраструктуре, а представители кредитных организаций — вопросы финансирования. Планируется, что таким образом до конца года занятыми станут 670 тысяч узбекистанцев.

С учетом Гиждуванского эксперимента в тысяче махаллей по всей республике построят многоэтажные промышленные здания, куда перенесут производства, организованные в домохозяйствах. Предпринимателям, взявшим верхние этажи, предоставят налоговые льготы. Ожидается, что благодаря нововведению из теневого сектора будет выведено 140 тысяч рабочих мест.

Наконец, на основе Зарбдорского опыта в других районах реализуют драйверные проекты в промышленности, торговле, сфере услуг и современных агротехнологий. На эти нужды государство направит 500 млрд сумов ($39,7 млн). Программа позволит обеспечить работой 150 тысяч человек.

Резюмируя инициативы, Мирзиёев поручил правительству утвердить план по обеспечению занятости 2,4 млн человек до конца года с применением опыта «экспериментальных» районов.

На совещании глава республики отметил и недостатки экономики в регионах, например, слабую реализацию программы приватизации и медленную работу по снижению себестоимости продукции на крупных предприятиях.

Кроме того, он добавил, что теперь льготы и субсидии бизнесу будут предоставлять на один год с условием достижения намеченных целей. Продление или прекращение поддержки государства поставят в зависимость от результатов.

В текущем году региональные предприятия произвели продукции на 164 трлн сумов (свыше $13 млрд). Но в Кагане, Караулбазарском, Зафарабадском и Мирзаабадском районах промышленность снизилась. Поэтому чиновникам дали срок до конца года восстановить показатели.

Президент подчеркнул, что в отношении 28 хокимов, допустивших системные недостатки, применены дисциплинарные взыскания. Еще десять руководителей местной власти лишились своих должностей.