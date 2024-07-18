МИД России допустил развертывание ядерных ракет в ответ на американские в ФРГ

CentralAsia (CA) - Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение дальнобойных ракет США на территории ФРГ.

«Если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе (Калининградской области), значит, мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым»,— заявил Рябков журналистам.

России необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов реакции, учитывая совокупные возможности стран НАТО и «внутренние сдержки», добавил Сергей Рябков. «Это не угроза в чьей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы»,— подчеркнул он.

Как сообщал Пентагон, США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем в 2026 году, среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения (пока в неядерном оснащении). Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил это решение обеспечением безопасности страны и мерами по «предотвращению войны».