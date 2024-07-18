Кадровые перестановки в Таджикистане: Президент сменил руководителей сразу нескольких ключевых ведомств

- Таджикистан, политика
- 17:43, 18 июля 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 июля провел кадровые перестановки в министерствах и ведомствах страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Изменения коснулись судебной власти, прокуратуры, Министерства обороны, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Министерства образования и науки, центра стратегических исследований и других органов при правительстве страны.
Пресс-служба не называет имена тех, кто был лишен своей должности и кого назначил глава государства, указаны пока лишь сами позиции.
Так, указами президента, как отмечает пресс-служба «назначены молодые и опытные кадры» на следующие должности:
- председатель Хорогского городского суда,
- председатель суда района Дусти Хатлонской области,
- судья района Кубодиён Хатлонской области,
- судья Левакантского городского суда Хатлонской области,
- судья района Пяндж Хатлонской области,
- заместитель председателя Джабборрасуловского районного суда Согдийской области,
- заместитель председателя экономического суда Душанбе,
- заместитель председателя военного суда г. Душанбе,
- заместитель председателя районного суда Исмоили Сомони города Душанбе.
Также решениями правительства назначены:
- заместитель министра образования и науки,
- первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом,
- руководитель Государственного учреждения «Центр по реализации проекта строительства и оснащения школ»,
- заместитель председателя Комитета строительства и архитектуры,
- директор Государственного телевизионного учреждения «Синамо»,
- заместитель начальника Службы связи,
- руководитель представительства Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана в России
По поручению главы государства назначены:
- заместитель директора Национального центра законодательства,
- первый заместитель директора Центра стратегических исследований,
- заместитель директора Центра стратегических исследований.
Кого еще назначили?
По согласованию с президентом на должности начальников ряда отделов Генеральной прокуратуры, прокурора Мургабского района, военного прокурора Хорогского гарнизона, прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Согдийской области, прокуроров районов Муминабад и Шамсиддини Шохин, Хатлонского, районов Сангвор и Рудаки, а также руководителей двух управлений Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией были назначены молодые и квалифицированные кадры.
Кадровые изменения также затронули Министерство обороны, Генеральный штаб, части Вооруженных сил страны и некоторые командные составы воинских частей и военных комиссариатов городов и районов.
Назначения, в основном, касались личного состава с двумя и более высшими военными образованиями.
Президент Эмомали Рахмон подчеркнул важность высокой ответственности и приоритета национальных интересов Родины для каждого государственного служащего и защитника границ Таджикистана.
Он отметил необходимость повышения профессиональных знаний и навыков, изучения иностранных языков, подготовки молодых кадров, обеспечения справедливости и правопорядка в обществе, а также укрепления обороноспособности государства.