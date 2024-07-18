Кадровые перестановки в Таджикистане: Президент сменил руководителей сразу нескольких ключевых ведомств

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 июля провел кадровые перестановки в министерствах и ведомствах страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Изменения коснулись судебной власти, прокуратуры, Министерства обороны, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Министерства образования и науки, центра стратегических исследований и других органов при правительстве страны.

Пресс-служба не называет имена тех, кто был лишен своей должности и кого назначил глава государства, указаны пока лишь сами позиции.

Так, указами президента, как отмечает пресс-служба «назначены молодые и опытные кадры» на следующие должности:

- председатель Хорогского городского суда,

- председатель суда района Дусти Хатлонской области,

- судья района Кубодиён Хатлонской области,

- судья Левакантского городского суда Хатлонской области,

- судья района Пяндж Хатлонской области,

- заместитель председателя Джабборрасуловского районного суда Согдийской области,

- заместитель председателя экономического суда Душанбе,

- заместитель председателя военного суда г. Душанбе,

- заместитель председателя районного суда Исмоили Сомони города Душанбе.

Также решениями правительства назначены:

- заместитель министра образования и науки,

- первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом,

- руководитель Государственного учреждения «Центр по реализации проекта строительства и оснащения школ»,

- заместитель председателя Комитета строительства и архитектуры,

- директор Государственного телевизионного учреждения «Синамо»,

- заместитель начальника Службы связи,

- руководитель представительства Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана в России

По поручению главы государства назначены:

- заместитель директора Национального центра законодательства,

- первый заместитель директора Центра стратегических исследований,

- заместитель директора Центра стратегических исследований.

Кого еще назначили?

По согласованию с президентом на должности начальников ряда отделов Генеральной прокуратуры, прокурора Мургабского района, военного прокурора Хорогского гарнизона, прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Согдийской области, прокуроров районов Муминабад и Шамсиддини Шохин, Хатлонского, районов Сангвор и Рудаки, а также руководителей двух управлений Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией были назначены молодые и квалифицированные кадры.

Кадровые изменения также затронули Министерство обороны, Генеральный штаб, части Вооруженных сил страны и некоторые командные составы воинских частей и военных комиссариатов городов и районов.

Назначения, в основном, касались личного состава с двумя и более высшими военными образованиями.

Президент Эмомали Рахмон подчеркнул важность высокой ответственности и приоритета национальных интересов Родины для каждого государственного служащего и защитника границ Таджикистана.

Он отметил необходимость повышения профессиональных знаний и навыков, изучения иностранных языков, подготовки молодых кадров, обеспечения справедливости и правопорядка в обществе, а также укрепления обороноспособности государства.

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