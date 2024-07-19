экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Израиля Нетаньяху побывал в секторе Газа
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Рафах на юге сектора Газа, сообщил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.

Нетаньяху посетил расположение 162-й дивизии израильской армии, пообщался с военными, и сказал, что контроль Израиля над так называемым Филадельфийским коридором - зоной на границе между сектором Газа и Египтом - и контрольно-пропускным пунктом в Рафахе «имеет глобальное значение для продолжения» операции в анклаве.

Премьер заявил, что лишь военное давление на палестинское движение ХАМАС будет способствовать освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

КПП «Рафах» в одноименном городе — единственный пункт пропуска между Египтом и сектором Газа. Через него в анклав поступала большая часть гуманитарной помощи. В начале мая Армия обороны Израиля установила контроль над КПП со стороны сектора Газа. В ответ египетские власти отказались координировать отправку гумпомощи с Израилем.

С 7 октября 2023 года идет война Израиля и палестинского движения «Хамас».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com