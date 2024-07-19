Премьер Израиля Нетаньяху побывал в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Рафах на юге сектора Газа, сообщил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.

Нетаньяху посетил расположение 162-й дивизии израильской армии, пообщался с военными, и сказал, что контроль Израиля над так называемым Филадельфийским коридором - зоной на границе между сектором Газа и Египтом - и контрольно-пропускным пунктом в Рафахе «имеет глобальное значение для продолжения» операции в анклаве.

Премьер заявил, что лишь военное давление на палестинское движение ХАМАС будет способствовать освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

КПП «Рафах» в одноименном городе — единственный пункт пропуска между Египтом и сектором Газа. Через него в анклав поступала большая часть гуманитарной помощи. В начале мая Армия обороны Израиля установила контроль над КПП со стороны сектора Газа. В ответ египетские власти отказались координировать отправку гумпомощи с Израилем.

С 7 октября 2023 года идет война Израиля и палестинского движения «Хамас».