Принцесса Дубая объявила мужу о разводе через Instagram

CentralAsia (CA) - Махра, дочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, объявила о разводе с мужем, шейхом Ману Аль Мактумом, в посте в Instagram.

«Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой и я развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена», - говорится в сообщении в официальном аккаунте Instagram.

Как пишет Daily Mail, пара отписалась друг от друга в социальных сетях и удалила из своих аккаунтов все публикации, в которых они появлялись вместе. Они официально поженились в мае 2023 года, а в мае этого года у них родилась дочь.

Власти официально не комментировали ситуацию.

Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум - одна из 26 детей правителя Дубая, ей 30 лет. Ее мать – гречанка Зои Григоракос. Зои также развелась с отцом Махры.

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