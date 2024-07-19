Студенческие протесты в Бангладеш: десятки погибших, сотни раненых, горит телестанция

CentralAsia (CA) - Власти Бангладеш ввели по всей стране режим повышенной угрозы. Практически повсеместно отключен интернет, в некоторых районах не работают телефонные линии.

Как пишет «Би-би-си», такие меры связаны с продолжающимися несколько дней протестами студентов. В результате столкновений между протестующими и полицией в столице страны Дакке погибли десятки человек, сотни получили ранения.

В четверг в Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Власти утверждают, что поджог устроили протестующие.

На официальной странице телекомпании в фейсбуке появилось сообщение о том, что внутри остаются люди, которые по какой-то причине не могут выбраться наружу. Руководство BTV просит помощи у пожарных служб.

Министр информации Бангладеш сообщил, что вещание остановлено, а большинство сотрудников покинуло здание.

Студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года.

Студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

В знак солидарности с бангладешскими студентами в Индии на улицы вышли сотни человек. Всеиндийская демократическая студенческая организация (AIDSO) организовала массовые шествия в Калькутте.

Кровавый четверг

В попытках подавить протесты в четверг власти отключили мобильный интернет по всей стране.

Однако это не помогло, напротив, по данным медиков, в четверг погибло больше всего народа. В общей сложности с начала протестов погибли 32 человека, говорят независимые источники.

Бенгальская служба «Би-би-си» на данный момент смогла подтвердить гибель 17 человек, в том числе 32-летнего журналиста Dhaka Times.

Накануне вечером премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако в четверг ситуация только ухудшилась.

В четверг полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против студентов, построившихся в живые цепочки поперек улиц.

По словам представителя BTV, студенты, штурмовавшие здание телекомпании, перед этим подожгли полицейский участок.

«Они преследовали полицейских, когда те укрылись в здании BTV, — сообщил он агентству Франс пресс. — Разгневанные протестующие устроили здесь разгром».

По словам министра информации, полиция и служба безопасности окружили здание, но пока не предпринимали решительных силовых действий.