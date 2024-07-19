В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3
- Азия и мир, общество
- 11:14, 19 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр располагался в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживают около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 128 км.
В свою очередь, президент страны Габриэль Борич заявил, что власти не располагают данными о пострадавших или серьезном ущербе.
«Я связался с представителем региона, и к настоящему моменту нет сообщений ни о пострадавших, ни о серьезном ущербе, но специалисты продолжают собирать информацию», — уточнил он.
При этом Борич сообщил об отключении электричества в поселке Сан-Педро-де-Атакама.
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