В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

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CentralAsia (CA) - В Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживают около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 128 км.

В свою очередь, президент страны Габриэль Борич заявил, что власти не располагают данными о пострадавших или серьезном ущербе.

«Я связался с представителем региона, и к настоящему моменту нет сообщений ни о пострадавших, ни о серьезном ущербе, но специалисты продолжают собирать информацию», — уточнил он.

При этом Борич сообщил об отключении электричества в поселке Сан-Педро-де-Атакама.