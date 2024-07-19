На кыргызско-казахской границе на КПП «Кеген» наблюдается скопление транспорта. В КНБ объяснили причину
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CentralAsia (KZ) - Скопление автомобилей на кыргызско-казахской границе объяснили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
«В настоящее время на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска «Кеген» в Алматинской области отмечается скопление транспортных средств. Это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории», – говорится в сообщении Погранслужбы КНБ РК.
Другие КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось, добавили в комитете.
В КНБ призвали граждан учесть эти обстоятельства и по возможности корректировать маршрут передвижения
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