От Тадж-Махала до инноваций: визит журналистов Евразии в Индию

CentralAsia (CA) - С 22 по 29 июня для журналистов из стран Евразии, включая Кыргызстан, Казахстан, Армению, Беларусь, Грузию, Иран, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, был проведен ознакомительный визит в Индию. Этот визит позволил представителям СМИ ознакомиться с богатым культурным наследием и современными экономическими успехами Индии.

Погружение в культурное наследие

Первый день визита начался с посещения Национального музея Индии в Нью-Дели. Этот музей, один из крупнейших и старейших в стране, предлагает посетителям обширную коллекцию артефактов, охватывающих более пяти тысяч лет индийской истории. Журналисты смогли увидеть уникальные экспонаты, включая древние скульптуры, рукописи, монеты и произведения искусства. Коллекция музея предоставляет глубокое понимание культурного и исторического развития Индии, начиная с доисторических времен и заканчивая современностью.

Следующим пунктом программы стало посещение исторического комплекса Кутаб Минар. Этот монументальный минарет, высота которого достигает 73 метров, был построен в 1193 году по указанию Кутб ад-Дина Айбака. Архитектура Кутаб Минар отражает влияние различных культур и эпох, что делает его одним из самых значимых памятников Индии. Журналисты были впечатлены изысканностью резьбы и надписей на минарете, а также окружающими его руинами мечетей и гробниц.

Далее делегация ознакомилась с архитектурой гробницы Хумаюна, построенной в середине XVI века по приказу вдовы императора Хумаюна. Гробница Хумаюна является первым садовым мавзолеем на индийском субконтиненте и одним из самых значимых памятников Великих Моголов. Журналисты узнали о символике и инженерных решениях, примененных при строительстве этого грандиозного сооружения, которое вдохновило создание Тадж-Махала.

Далее путешествие продолжилось в Агру, где журналисты увидели Тадж-Махал, одно из современных семи чудес света. Этот величественный мавзолей, построенный Шахом Джаханом в память о его любимой жене Мумтаз Махал, является символом бесконечной любви и вершиной искусства и архитектуры Великих Моголов. Тадж-Махал был завершен в 1653 году и сочетает в себе элементы персидского, исламского и индийского архитектурных стилей. Журналисты узнали о сложностях строительства этого шедевра и о его значении для мировой культуры.

Все три объекта входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их культурную и историческую ценность.

Современные экономические достижения

24 июня делегация встретилась с представителями компании ReNew, ведущего индийского поставщика решений по декарбонизации. Журналисты узнали о проекте Surya, который направлен на переход женщин от традиционных источников энергии к возобновляемым. Проект Surya предлагает женщинам обучение и ресурсы для использования солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии, что способствует улучшению их экономического и социального положения. Этот проект демонстрирует приверженность Индии к устойчивому развитию и борьбе с изменением климата.

На следующий день участники посетили Прадханмантри Санграхалаи, музей, посвященный чествованию каждого премьер-министра Индии с момента обретения независимости и документированию их вклада в развитие страны. Музей предоставляет хронологическое изложение политической истории Индии, показывая ключевые моменты и достижения каждого лидера. Журналисты смогли узнать о трудностях, с которыми сталкивались премьер-министры, и о том, как они преодолевали их для прогресса и процветания страны.

Делегация также посетила Press Trust of India, главное информационное агентство страны, которое играет ключевую роль в распространении новостей и информации внутри Индии и за ее пределами. Журналисты ознакомились с работой агентства, его новостными процессами и технологиями, которые используются для обеспечения точности и оперативности новостей.

В этот же день журналисты встретились с представителями Министерства портов, судоходства и водных путей Индии, где обсудили текущие проекты и инициативы, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и улучшение логистики в стране. Эти встречи предоставили журналистам ценные инсайты о стратегических планах и инвестициях, направленных на укрепление экономических связей и торговли.

Одной из центральных событий визита стала встреча с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Министр обсудил текущую внешнеполитическую ситуацию, приоритеты Индии в международных отношениях и стремление к укреплению сотрудничества с другими странами. Эта встреча показала открытость Индии всему миру и подчеркнула важность дипломатических усилий для поддержания мира и стабильности.

Хайдарабад: инновации и бизнес

26 июня делегация отправилась в Хайдарабад, столицу штата Телангана. По прибытии журналисты посетили форт Голконда, один из самых великолепных крепостных комплексов Индии. Форт, построенный в XIII веке, славится своими инженерными чудесами, включая акустические системы и уникальные водопроводные системы. Журналисты узнали о значении форта в истории региона и о его роли в развитии торговых маршрутов и культурных обменов.

Делегация также посетила Dr. Reddy’s Laboratories, ведущую транснациональную фармацевтическую компанию, известную своими инновациями и высококачественными лекарственными средствами. Журналисты узнали о последних разработках компании, ее стратегиях по борьбе с глобальными заболеваниями и усилиях по обеспечению доступности лекарств.

Затем делегация отправилась в Skyroot Aerospace, новаторского производителя космических ракет-носителей. Эта компания занимается разработкой и производством ракет для коммерческих запусков и космических миссий. Делегация увидела передовые технологии и обсудили перспективы космических исследований и коммерческих запусков в Индии.

Визит также включал посещение T-Hub, ведущего инновационного центра, который поддерживает стартапы и предпринимателей в их стремлении к инновациям и технологическим прорывам. Журналисты узнали о различных программах и инициативах, направленных на поддержку стартапов и создание благоприятной экосистемы для инноваций.

Индийская школа бизнеса, которую называют Азиатским Гарвардом, стала еще одним важным пунктом визита. В ходе посещения этого заведения мы смогли узнать о высоких академических стандартах и уникальных программах, предлагаемых этим престижным учебным заведением, а также о его вкладе в подготовку лидеров и предпринимателей.

Последней остановкой для осмотра достопримечательностей стал Ramoji Film City, крупнейший в мире комплекс киностудий. Этот огромный комплекс предоставляет все необходимые ресурсы для создания фильмов и телешоу, от съемочных павильонов до пост-продакшн студий. Журналисты были впечатлены масштабами и современными технологиями, использующимися в Ramoji Film City, и узнали о вкладе киноиндустрии в экономику и культуру Индии.

Итоги визита

Ознакомительный визит для журналистов из стран Евразии стал важным шагом в укреплении культурных и экономических связей между Индией и странами региона. Полученные знания и впечатления способствуют более глубокому пониманию и сотрудничеству между странами, а также помогут журналистам делиться ценными инсайтами с широкой аудиторией в своих странах.

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