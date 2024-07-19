Произошел глобальный сбой систем Windows. Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о технических проблемах

CentralAsia (CA) - Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах с работой из-за сбоя устройств, работающих на системе Windows. Об этом пишут «Би-би-си» и The Guardian.

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии.

О приостановке полетов в связи со сбоем сообщили несколько крупных авиакомпаний, среди которых — American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службы компаний. О проблемах с бронированием билетов и регистрацией сообщили также турецкая компания Turkish Airlines и индийская SpiceJet.

Аэропорт Берлина сообщил, что «в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой». Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о «глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний» и посоветовал пассажирам «выделить немного дополнительного времени для регистрации».

Как пишет Register, сбой связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

«CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon», — цитирует издание сообщение компании.

Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.