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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) -  Гидрометцентр РФ объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 21 часа 19 июля в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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