В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
- Азия и мир, общество
- 13:55, 19 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Гидрометцентр РФ объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 21 часа 19 июля в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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