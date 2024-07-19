Трамп официально согласился баллотироваться в президенты

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп выступил на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост главы государства от республиканцев.

«Сегодня вечером я с верой и преданностью принимаю ваше предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов»,— сказал политик, слова которого приводит AFP.

Он выразил убеждение, что его «ждет невероятная победа», после которой США «ждут четыре величайших года в истории страны». Дональд Трамп призвал всех жителей США объединиться.

«Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Мы должны излечить это быстро. Мы, американцы, связаны единой судьбой. Мы либо вместе поднимемся, либо произойдет раскол. Я собираюсь стать президентом всей Америки, а не половины Америки»,— отметил он (цитата по AP).

Это его первое публичное выступление с момента покушения. В политика выстрелили 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников мероприятия, двое были ранены. Нападавшим был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.