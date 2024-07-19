В Казахстане ожидается жара до +38 градусов

CentralAsia (KZ) - 20-22 июля в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 м/с, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга и юго-востока страны.

Температура воздуха днем на севере и востоке страны будет +20+28℃, на юге +34+39℃, в центре +25+33℃, на юго-востоке +30+38℃, а на западе страны +33+38℃.

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