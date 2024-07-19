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Лесной пожар в турецком Измире дошел до населенных пунктов

CentralAsia (CA) -  В турецком Измире произошел крупный лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь добрался до населенных пунктов. В тушении задействованы самолеты и вертолеты, сообщает телеканал A Haber.

Возгорания произошли в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа вчера, 18 июля. На этом фоне возникли сбои в работе международного аэропорта в Измире. К вечеру пламя достигло жилых кварталов. Информации о пострадавших пока нет.

К тушению привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды и четыре бульдозера. С наступлением темноты в район пожара также прибыли два вертолета с приборами ночного видения.

Крупные лесные пожары ежегодно вспыхивают в Турции летом. В 2023 году возгорания охватили несколько провинций. Россия направила для помощи в тушении два самолета Бе-200ЧС.

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