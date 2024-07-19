Борьба с ОПГ в Узбекистане: «Бахти Ташкентского» приговорили к 20 годам тюрьмы

Бахтиёр Кудратуллаев

CentralAsia (UZ) - Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 19 июля приговорил криминального авторитета Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский» к 20 годам лишения свободы, сообщает «Газеты.uz».

Суд рассматривает уголовное дело еще над 36 гражданами, связанными с криминальным авторитетом.

Как пишет Kun.uz, всего Кудратуллаева признали виновным по 11 статьям Уголовного кодекса:

Статья 104, часть 3, пункт «г» (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное членом организованной группы или в интересах этой группы / наказание: лишение свободы от 8 до 10 лет);

Статья 109, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное ухудшение здоровья или кратковременную утрату общей трудоспособности / наказание: штраф в размере от 25 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 1 года, или лишение свободы до 1 года);

Статья 138, часть 1 (насильственное лишение свободы / наказание: штраф до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 360 часов, или исправительные работы до 3 лет, или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет);

Статья 165, часть 3, пункты «а», «в» (вымогательство / наказание: лишение свободы от 10 до 15 лет);

Статья 168, часть 4, пункты «а» и «в» (мошенничество / наказание: штраф в размере от 400 до 600 БРВ или лишение свободы от 8 до 10 лет);

Статья 228, часть 2, пункты «а», «б» (изготовление, подделка, продажа или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков / наказание: исправительные работы от 2 до 3 лет, или ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы от 3 до 5 лет);

Статья 228, часть 3 (использование поддельного документа, заведомо зная о его поддельности / наказание: штраф в размере от 25 до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 300 часов, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы до 2 лет);

Статья 242, часть 1 (организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом или его подразделениями, а также деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования / наказание: лишение свободы от 15 до 20 лет);

Статья 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности / наказание: лишение свободы от 5 до 10 лет);

Статья 276, часть 2, пункты «а» и «б» (незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта / наказание: ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы от 3 до 5 лет);

Статья 277, часть 2, пункты «б» и «в» (хулиганство / наказание: обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет).

52-летний Бахтиёр Кудратуллаев был задержан 3 декабря прошлого года в ходе проводимых по всему Узбекистану масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Его подозревали в вымогательстве и хранении наркотиков. Прокурор запрашивал лишить его свободы сроком на 20 лет.