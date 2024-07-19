Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть с помощью силы все территории

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что все территории по итогам войны вернуть силой не удастся. Об этом Зеленский сказал в интервью службе новостей BBC.

«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании», - заявил президент.

«Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», - сказал Зеленский.

Он добавил, что ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

Зеленский также заявил, что уйдет с поста президента «не раньше, чем закончится война».

Так он ответил на вопрос журналиста о том, в какие сроки он может перестать быть президентом - в следующем году или позже.

Зеленский также добавил, что в его президентство «мы должны покончить» с этим и «покончить с Путиным».

«Чем закончится эта война и как скоро она может закончиться? Вам нужно вернуть Украину в границы, которые у вас были до 2014 года, чтобы убедиться, что это основа мира?» - спросил корреспондент.

«И это будет зависеть от партнеров, которые окажут давление на Россию, чтобы Россия согласилась сесть и подумать о прекращении войны. Это не значит, что все территории отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», - ответил Зеленский.

Однако на видео заметно, что приведен не весь ответ украинского президента. Судя по всему, начало фразы было вырезано.

При этом характерно, что на вопрос о возвращении всех территорий по границы 2014 года Зеленский утвердительного ответа не дал, указав, что это может быть предметом переговоров.