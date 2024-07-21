«Снеговик» из камней: Аппарат NASA показал новый снимок с Марса

CentralAsia (CA) - Марсоход NASA Perseverance показал новую фотографию с Красной планеты, в кадр попал маленький «снеговик» из камней.

Аппарат снимал каменистую поверхность во время ежедневного исследования Красной планеты, пишет Space.com .

«Снеговика» заснимала камера Right Mastcam-Z 13 июля, в день Солнцестояния 1208 года на Марсе. Если присмотреться повнимательнее, в левом нижнем углу можно заметить груду камней, напоминающую маленького снеговика.

В настоящее время марсоход Perseverance находится внутри кратера Джезеро, куда он приземлился 18 февраля 2021 года. Сейчас этот кратер очень опылен.