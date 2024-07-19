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Глобальный сбой Windows. Глава CrowdStrike заявил, что компания выявила проблему
Предыстория: Произошел глобальный сбой систем Windows. Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о технических проблемах

CentralAsia (CA) -  Гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, вызвавшая глобальный сбой в работе Windows по всему миру, «выявлена, изолирована и исправлена».

По его словам, компания «активно работает» с клиентами, пострадавшими от сбоя. Он заявил, что нарушение в работе не связано с «инцидентом безопасности» или кибератакой.

Клиентов направляют на портал поддержки для получения последних обновлений. «Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike», — написал Курц в соцсети Х.

19 июля авиаперевозчики, банки и другие сервисы по всему миру начали сообщать о проблемах в работе из-за сбоя устройств на системе Windows. В аэропортах были приостановлены полеты, пассажиров предупредили о проблемах при регистрации. По данным «Би-би-си», из-за сбоя по всему миру отменили больше 1000 рейсов. Также сбой затронул банки, больницы, почтовые сервисы.

Причиной сбоя стало обновление американской компании CrowdStrike, предоставляющей услуги кибербезопасности. Как пишет CNN, обнаруженная проблема характерна для одного из основных программных продуктов компании CrowdStrike Falcon.

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