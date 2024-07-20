Умер генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался после периода болезни, несмотря на то что его поддерживали партия, государство, коллектив профессоров, врачей, ведущих медицинских экспертов», - говорится в коммюнике управления здравоохранения.

18 июля Вьетнамское информационное агентство (ВИА) сообщало, что генеральному секретарю необходимо пройти лечение, и поэтому ЦК КПВ поручил президенту страны То Ламу временно руководить своей работой. Также сообщалось, что профильным медицинским учреждениям было дано указание сосредоточиться на мобилизации контингента профессоров, врачей, медицинского персонала, ведущих специалистов и на создании наиболее благоприятных условий для лечения и оказания необходимой медицинской помощи генеральному секретарю ЦК КПВ.

В тот же день Нгуен Фу Чонгу была вручена высшая государственная награда Социалистической Республики Вьетнам - орден «Золотая звезда», который присуждается за выдающиеся заслуги в революционном деле партии и народа Вьетнама. Церемония награждения прошла в 108-м госпитале.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в пригородном уезде Ханоя Донгань. Он окончил филологический факультет Ханойского госуниверситета и защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Позднее стал профессором, получив степень доктора политических наук во время обучения в 1981-1983 гг. в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Нгуен Фу Чонг изучал русский язык и литературу.

До избрания генеральным секретарем ЦК в первый раз в 2011 году Нгуен Фу Чонг пять лет возглавлял Национальное собрание (парламент) Вьетнама, а до этого занимал различные посты в партийном руководстве страны, в том числе и секретаря ханойского горкома КПВ. Трижды избирался главой КПВ - в 2011, 2016 и 2021 годах. С октября 2018 года по январь 2021 года Нгуен Фу Чонг одновременно являлся и президентом страны после смерти президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год.