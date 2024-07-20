11 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая

CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 20 июля было подтверждено, что одиннадцать человек погибли в результате частичного обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает «Синьхуа».

По данным местных властей, мост, расположенный в уезде Чжашуй города Шанло, обрушился примерно в 20:40 19 июля из-за внезапного ливня и наводнения.

Более 30 человек числятся пропавшими без вести.

К 10 утра в субботу спасатели вытащили пять автомобилей, упавших в реку. Спасательные работы продолжаются.