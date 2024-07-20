экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
11 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая

CentralAsia (CA) -  По состоянию на утро 20 июля было подтверждено, что одиннадцать человек погибли в результате частичного обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает «Синьхуа».

По данным местных властей, мост, расположенный в уезде Чжашуй города Шанло, обрушился примерно в 20:40 19 июля из-за внезапного ливня и наводнения.

Более 30 человек числятся пропавшими без вести.

К 10 утра в субботу спасатели вытащили пять автомобилей, упавших в реку. Спасательные работы продолжаются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com