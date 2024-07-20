11 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая
- Азия и мир, происшествия
- 10:49, 20 июля 2024
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CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 20 июля было подтверждено, что одиннадцать человек погибли в результате частичного обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает «Синьхуа».
По данным местных властей, мост, расположенный в уезде Чжашуй города Шанло, обрушился примерно в 20:40 19 июля из-за внезапного ливня и наводнения.
Более 30 человек числятся пропавшими без вести.
К 10 утра в субботу спасатели вытащили пять автомобилей, упавших в реку. Спасательные работы продолжаются.
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