Власти России определили срок содержания мигрантов при выдворении из России

CentralAsia (CA) - Мигрантов при выдворении из России будут содержать в спецучреждениях не дольше двух суток, говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о праве полиции принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны.

Как пишет РБК, иностранцев могут поместить в специальные учреждения на основании решения директора ФСБ, главы МВД и его территориальных органов, руководителя пограничного органа и их заместителей.

В Кодексе об административных правонарушениях, куда вносят поправки, сохранится действующая норма о возможности помещать мигрантов в спецучреждения на основании решений суда. В таких случаях они будут содержаться не более 90 дней.

19 июля депутаты Госдумы перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки из России внесли поправки, согласно которым иностранцы смогут выехать на родину в том числе по паспортам с истекшим сроком. Законопроект одобрили в первом чтении за день до этого, 18 июля.

Цель законопроекта — с одной стороны, побудить иностранцев соблюдать законодательство, а с другой — «исключить возможность использования ими фиктивных механизмов легализации своего статуса», отметили авторы законопроекта.