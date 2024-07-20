В США зарегистрирована вспышка листериоза

CentralAsia (CA) - В 12 штатах США зарегистрирована вспышка листериоза. Два человека погибли.

По данным Центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на 19 июля в общей сложности было зарегистрировано 28 случаев заражения штаммом Listeria, вызвавшим вспышку заболевания.

Одна женщина заболела во время беременности и выздоровела, не потеряв ребенка.

Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов.

Представители органов общественного здравоохранения и регулирующих органов нескольких штатов, а также Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA-FSIS) собирают данные для определения пищевого источника вспышки инфекции Listeria monocytogenes в нескольких штатах.

Истинное число больных в этой вспышке, вероятно, выше, чем сообщалось, и вспышка может не ограничиваться штатами с известными заболеваниями. Это связано с тем, что некоторые люди выздоравливают без медицинской помощи и не проходят тестирование.

CDC провел анализ, сравнивая продукты, о которых сообщили люди, участвовавшие в этой вспышке, с продуктами, о которых сообщили люди, заболевшие листериозом, но не входившие в эту вспышку. Анализ показал, что люди, участвовавшие в этой вспышке, с большей вероятностью ели нарезанную в деликатесах индейку и ливерную колбасу.