В Бангладеш ввели комендантский час после того, как студенты-протестующие штурмовали тюрьму

CentralAsia (CA) - Правительство Бангладеш объявило общенациональный комендантский час и объявило о планах задействовать армию для подавления самых масштабных беспорядков в стране после того, как протестующие студенты взяли штурмом тюрьму и освободили сотни заключенных. Об этом пишет The Guardian.

«Правительство приняло решение ввести комендантский час и направить военных на помощь гражданским властям», - заявил представитель правительства.

По данным AFP, в результате беспорядков погибло не менее 105 человек.

В пятницу по всей стране была отключена связь: правительство заблокировало мобильный интернет и социальные сети.

Телевизионные новостные каналы прекратили вещание после того, как протестующие ворвались в штаб-квартиру государственной вещательной компании в Дакке и подожгли ее, а несколько новостных сайтов вышли из строя.

Группа протестующих ворвалась в тюрьму в Нарсингди, районе к северу от столицы, и освободила заключенных, прежде чем поджечь учреждение. По данным Agence France-Presse, были освобождены сотни заключенных.

Ключевые правительственные сайты, включая сайты центрального банка, полиции и канцелярии премьер-министра, также, по-видимому, были взломаны группой, называющей себя «THE R3SISTANC3». Сообщение, размещенное на сайте канцелярии премьер-министра в пятницу, призвало прекратить убийства студентов, заявив: «Это больше не протест. Теперь это война».

Другое сообщение, размещенное на сайте, гласило: «Правительство отключило интернет, чтобы заставить нас замолчать и скрыть свои действия. Мы должны быть в курсе того, что происходит на местах».

Протесты начались в университетских городках, где студенты требовали положить конец системе квот, которая резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Протестующие утверждают, что эта политика несправедлива и дискриминационна, поскольку молодые люди борются за работу во время экономического спада, а вместо этого приносят пользу членам правящей партии «Авами лиг», которую возглавляет Хасина.

Проправительственные студенческие группы обвиняются в нападении на протестующих, а полиция регулярно применяет слезоточивый газ и резиновые пули по толпе, в результате чего тысячи людей получают ранения, а десятки погибают.

Несмотря на запрет на публичные митинги и собрания, студенческие группы все равно вышли на улицы в пятницу. Звуки выстрелов и светошумовых гранат были слышны из районов, близких к университетам в Дакке. Согласно сообщениям, полиция стреляла боевыми патронами, чтобы разогнать демонстрации, и протестующие обвинили полицию в том, что она несет ответственность за большую часть смертей.

Хасина правит с 2009 года и руководит масштабным и жестким подавлением политических оппонентов и критиков.

Газета Dhaka Times сообщила, что один из ее репортеров, Мехеди Хасан, был убит во время освещения столкновений в столице.

Доступ к социальным сетям был ограничен после того, как министр телекоммуникаций Зунаид Ахмед Палак заявил, что они «используются как инструмент для распространения слухов, лжи и дезинформации».

76-летняя Хасина приказала закрыть все университеты и колледжи на неопределенный срок после столкновений. В своей речи в среду вечером она осудила «убийство» студентов, погибших во время протестов, и пообещала справедливость, посоветовав студентам дождаться постановления Верховного суда о системе квот, но это мало помогло подавить беспорядки.