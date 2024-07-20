В Украине совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады. Ей выстрелили в голову

CentralAsia (CA) - В больнице скончалась бывший народный депутат «Свободы» Ирина Фарион, которой выстрелили в висок на улице Львова. Об этом сообщает Strana.ua.

Как сообщили медики, с пулевым ранением головы пациентка поступила в больницу уже в критическом состоянии.

Пациентке провели операцию первичной хирургической обработки головы, она находилась в операционной на искусственной вентиляции легких. У нее была глубокая мозговая кома. После проведенной операции ее перевели в реанимацию, однако сердце пациентки остановилось.

19 июля около 19:30 неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Покушение произошло возле дома, где она жила. Как сообщили медиа, мужчина лет 20-25 выстрелил Фарион в висок, когда она вышла из дома.

Покушение на убийство Фарион после ее смерти было переквалифицировано в умышленное убийство.

Ирина Фарион в 2012-2014 годах была депутатом Верховной Рады, избранным от одномандатного избирательного округа № 116 (Львовская область), председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования.

Это не первый случай покушения в Украине. 18 июня в Киеве было совершено покушение на казахстанца Айдоса Садыкова, автора оппозиционного ютуб-канала «Бәсе». Ему выстрелили в голову, когда он находился в машине вместе с женой. Через 13 дней он умер.