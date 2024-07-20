После мощных вспышек Землю накроют две магнитные бури

CentralAsia (CA) - Активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. Только за четыре дня было зарегистрировано более 10 вспышек уровня М (средние по мощности), а также две вспышки высшего балла X.

Как пишет издание «Новые известия», приближающиеся выходные могут оказаться непростыми для метеочувствительных людей.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в субботу, 20 июля, и в воскресенье, 21 июля.

Так, в субботу магнитная буря будет во второй половине дня — геошторм достигнет своих пиковых показателей в промежуток с 15 до 18 часов. Мощность бури составит 4 из 9 баллов по Kp-индексу.

В воскресенье магнитная буря ожидается в ночные и утренние часы: с 3 ночи до 9 утра. В первые часы ее мощность достигнет 5 баллов из 9 (или G1, что соответствует «слабому» уровню бури).

Однако в воскресный день не исключена вероятность сильного магнитного шторма. Эксперты оценивают ее в 20%.

Несмотря на то что мощность магнитных бурь не достигнет экстремальных уровней, метеочувствительные люди все же могут ощутить ряд неприятных симптомов. Как правило, это головная боль, слабость в конечностях и апатия. В некоторых случаях возможны скачки артериального давления и обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

На днях эксперты сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце высшего уровня X — второй за неделю.

Активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За четыре дня — до 16 июля — было зарегистрировано более 10 вспышек уровня М (это четвертый по мощности уровень солнечных событий по 5-балльной шкале), а также две вспышки высшего балла X.