Федерацию тяжелой атлетики Туркменистана оштрафовали на 80 тыс. долларов за допинг

CentralAsia (TM) - Федерация тяжелой атлетики Туркменистана была оштрафована на 80 тыс. долларов за систематическое нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет turkmen.news.

Вместе с Туркменистаном оштрафованы федерации Турции и Украины.

В случае с Туркменистаном причиной наложения штрафа стали нарушения, допущенные в период с 15 февраля по 18 мая 2023 года Реджепбаем Реджеповым, сестрами Медине и Огулгерек Амановыми и еще одним спортсменом или спортсменкой, чьи данные не разглашаются.

Сейчас спортсмены отбывают персональную дисквалификацию: Реджепов сроком в 3 года (истекает 5 апреля 2026 года), О.Аманова — 15 месяцев (до 2 октября 2024 года), а М.Аманова — 15 месяцев (до 23 августа 2024 года).

Медине и Огулгерек — родные сестры, у них есть еще несовершеннолетняя сестра Огулшат Аманова. Девушек тренирует их родной отец, старший тренер Школы высшего спортивного мастерства Госкомспорта Туркменистана и главный тренер юношеской сборной страны Гурбандурды Аманов.

Огулгерек в 2022 году заняла второе место на взрослом Международном турнире имени Наима Сулейманоглу в Турции. Медине получила титул чемпионки Азии среди юношей 2022 года в Бахрейне в весовой категории до 64 кг и чемпионки мира среди юношей 2023 года в Албании до 59 кг. На том же албанском чемпионате мира золотую медаль в весовой категории до 45 кг завоевала Огулшат.

Но в 2023 году в анализах как минимум двух сестер Амановых и их соотечественника Реджепова обнаружили следы синтетического анаболического андрогенного стероида метастерона.

Штраф — не главное наказание, которое грозит туркменской Федерации тяжелой атлетики. По правилам, если три или более представителей одной национальной федерации допускают антидопинговые нарушения в течение одного календарного года, вся федерация может быть дисквалифицирована на четыре года.