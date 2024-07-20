Джалпа Ратна стала новым главой ЮНИСЕФ в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Джалпа Ратна стала новым главой ЮНИСЕФ в Туркменистане. Президент Сердар Бердымухамедов принял главу представительства Детского фонда ООН, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент отметил, что активное сотрудничество с авторитетными международными организациями, в первую очередь с Сообществом Наций и его специализированными структурами, является одним из основных направлений внешней политики нейтрального Туркменистана.

В данной связи особо отмечен последовательный и высокоэффективный характер налаженных отношений между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Туркменистан был единогласно избрано членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2024–2026 годы, что выступает доказательством эффективности долгосрочного взаимодействия страны с Детским фондом.

«В настоящее время наше партнёрство осуществляется в рамках страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 годы. В этом году с министерствами и ведомствами нашей страны подписано десять документов, включающих план работы в области здоровья детей, питания, раннего развития, социального обеспечения и инклюзивного образования», - сказал Сердар Бердымухамедов.

В ходе беседы отмечалось, что в Туркменистане постоянно совершенствуется законодательная база в области защиты детей. Так, утверждён Национальный план действий по реализации прав детей на 2023–2028 годы.