Александр Лукашенко 30 лет пребывает на должности президента Беларуси

- Азия и мир, политика
- 12:38, 20 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Ровно 30 лет назад 20 июля 1994 года Александр Лукашенко официально вступил в должность, став первым президентом Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
В тот день заседание Верховного совета собрало рекордное количество депутатов. В Овальном зале собралось 318 человек (были и журналисты, и дипломаты).
Состоялась первая инаугурация президента Беларуси.
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко по случаю 30-летия пребывания в должности президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко принимал участие в президентских выборах в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Президент Национального олимпийского комитета с 15 мая 1997 по 26 февраля 2021 года. С 26 января 2000 года (день вступления в силу договора) — председатель Высшего государственного совета Союзного государства.
До начала своей политической карьеры работал директором совхоза и служил в Пограничных войсках КГБ СССР. В 1990 году Лукашенко был избран в Верховный совет БССР.