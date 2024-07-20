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Александр Лукашенко 30 лет пребывает на должности президента Беларуси
Александр Лукашенко // 20 июля 1994 года
Александр Лукашенко // 20 июля 1994 года

CentralAsia (CA) -  Ровно 30 лет назад 20 июля 1994 года Александр Лукашенко официально вступил в должность, став первым президентом Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В тот день заседание Верховного совета собрало рекордное количество депутатов. В Овальном зале собралось 318 человек (были и журналисты, и дипломаты).

Состоялась первая инаугурация президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко по случаю 30-летия пребывания в должности президента Республики Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко

Александр Лукашенко принимал участие в президентских выборах в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Президент Национального олимпийского комитета с 15 мая 1997 по 26 февраля 2021 года. С 26 января 2000 года (день вступления в силу договора) — председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

До начала своей политической карьеры работал директором совхоза и служил в Пограничных войсках КГБ СССР. В 1990 году Лукашенко был избран в Верховный совет БССР.

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